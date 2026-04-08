Milano 17:35
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Perde CF Industries Holdings sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde CF Industries Holdings sul mercato di New York
A picco il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che presenta un pessimo -8,81%.
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