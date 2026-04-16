New York: andamento rialzista per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di vernici e rivestimenti , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Sherwin Williams subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Sherwin Williams restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 340,4 USD. Il supporto più immediato è stimato a 333,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 329,3, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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