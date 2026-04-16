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Dow Jones 16:18
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New York: balza in avanti Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Sherwin Williams
Bene il produttore di vernici e rivestimenti, con un rialzo del 2,69%.
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