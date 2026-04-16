New York: rally per Albemarle

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda chimica americana , che scambia in rialzo del 5,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Albemarle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Albemarle rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Albemarle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 199,3 USD e primo supporto individuato a 191,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 207,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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