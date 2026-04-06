Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 20:31
24.174 +0,53%
Dow Jones 20:31
46.649 +0,31%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: in rally SBA Communications

Migliori e peggiori, In breve
New York: in rally SBA Communications
Seduta decisamente positiva per il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America, che tratta in rialzo del 3,96%.
Condividi
```