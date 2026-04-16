New York: rosso per Merck

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società chimico-farmaceutica , che mostra un decremento del 2,30%.



La tendenza ad una settimana di Merck è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Merck si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 114 USD. Prima resistenza a 117,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 112,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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