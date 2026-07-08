New York: scambi negativi per Merck
(Teleborsa) - Sottotono la società chimico-farmaceutica, che passa di mano con un calo del 2,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Merck è in rafforzamento con area di resistenza vista a 127,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 131.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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