New York: scambi negativi per Merck

(Teleborsa) - Sottotono la società chimico-farmaceutica , che passa di mano con un calo del 2,33%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Merck è in rafforzamento con area di resistenza vista a 127,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 131.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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