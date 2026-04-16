New York: scambi negativi per Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che mostra un decremento del 2,26%.
Lo scenario su base settimanale di Alnylam Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Alnylam Pharmaceuticals è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 331,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 323. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 339,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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