New York: scambi negativi per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che mostra un decremento del 2,26%.



Lo scenario su base settimanale di Alnylam Pharmaceuticals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Alnylam Pharmaceuticals è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 331,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 323. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 339,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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