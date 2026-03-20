New York: positiva la giornata per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che avanza bene del 2,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alnylam Pharmaceuticals più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Alnylam Pharmaceuticals evidenzia un declino dei corsi verso area 313,3 USD con prima area di resistenza vista a 324,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 306,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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