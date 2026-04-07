New York: vendite diffuse su Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,64% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alnylam Pharmaceuticals , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Alnylam Pharmaceuticals mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 318,5 USD. Rischio di discesa fino a 312,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 324,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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