Milano 14:15
48.342 +0,39%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 14:15
10.624 +0,61%
Francoforte 14:15
24.221 +0,64%

Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes
Bene la società di software francese, con un rialzo del 2,38%.
Condividi
```