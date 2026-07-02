Parigi: movimento negativo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software francese , che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dassault Systemes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dassault Systemes rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Dassault Systemes ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 18,26 Euro. Supporto a 17,93. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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