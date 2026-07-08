Parigi: andamento negativo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Sottotono la società di software francese , che passa di mano con un calo del 3,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,26%, rispetto a -1,6% dell' indice di Parigi ).





L'esame di breve periodo di Dassault Systemes classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,42 Euro e primo supporto individuato a 17,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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