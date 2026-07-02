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Parigi: calo per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Dassault Systemes
Seduta in ribasso per la società di software francese, che mostra un decremento dell'1,96%.
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