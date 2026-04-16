Milano 11:59
48.257 +0,21%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 11:59
10.598 +0,37%
Francoforte 11:59
24.148 +0,34%

Petrolio a 92,33 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,33 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 92,33 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```