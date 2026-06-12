Milano 13:10
51.434 +1,84%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 13:10
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Francoforte 13:10
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Petrolio a 83,84 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 83,84 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 83,84 dollari per barile alle 11:30.
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