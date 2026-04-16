Milano 14:16
48.336 +0,37%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 14:16
10.622 +0,59%
Francoforte 14:16
24.217 +0,62%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Amplifon

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Amplifon
Avanza la società leader nelle soluzioni uditive, che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.
Condividi
```