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Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferrari
Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.
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