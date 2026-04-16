Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Amplifon

(Teleborsa) - Bene la società leader nelle soluzioni uditive , con un rialzo del 2,98%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amplifon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo della big degli apparecchi acustici resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,8 Euro. Supporto visto a quota 9,42. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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