Piazza Affari: si concentrano le vendite su Amplifon
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive, che mostra un decremento del 2,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo della big degli apparecchi acustici si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 9,16 Euro. Supporto stimato a 8,939. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 9,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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