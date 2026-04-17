Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 16 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 48.293. Rischio di eventuale correzione fino al target 47.644. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48.941.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)