Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Seduta decisamente positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in rialzo del 3,17%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.494. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.158. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48.829.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)