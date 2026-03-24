Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo
Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che guadagna bene e porta a casa un +0,81%.
Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 42.391 con area di resistenza individuata a quota 44.438. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41.593.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)