Milano 14:24
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che guadagna bene e porta a casa un +0,81%.

Lo scenario tecnico del FTSE MIB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 42.391 con area di resistenza individuata a quota 44.438. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41.593.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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