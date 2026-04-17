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Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,12% alle 08:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 58.852,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,12% alle 08:20
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,12% alle 08:20 e si muove in territorio negativo a 58.852,74 punti.
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