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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,30% alle 04:50
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20 maggio 2026 - 04.50
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Tokyo, in perdita dell'1,30% alle 04:50, tratta in ribasso a 59.764,16 punti.
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