Milano 12:30
48.361 +0,70%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 12:30
10.565 -0,23%
Francoforte 12:30
24.310 +0,64%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,95%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 26.143,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,95%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dello 0,95%, termina le contrattazioni a 26.143,6 punti.
Condividi
```