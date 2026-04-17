Milano 15:12
48.917 +1,85%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 15:12
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Francoforte 15:12
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,65% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 48.337,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,65% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,65% alle 13:00, tratta a 48.337,1 punti.
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