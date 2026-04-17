Milano 16-apr
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Nasdaq 16-apr
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Dow Jones 16-apr
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Londra 16-apr
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Francoforte 16-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,99%

Nikkey a 58.930,87 punti

In breve, Finanza
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