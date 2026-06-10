Milano 9-giu
50.263 0,00%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
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Londra 9-giu
10.227 0,00%
Francoforte 9-giu
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,12%

Nikkey a 64.681,39 punti

In breve, Finanza
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Indice Nikkey -1,12% a quota 64.681,39 all'apertura pomeridiana.
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