Milano
7-lug
0
0,00%
Nasdaq
7-lug
29.173
-1,77%
Dow Jones
7-lug
52.925
-0,25%
Londra
7-lug
10.666
+0,13%
Francoforte
7-lug
25.465
0,00%
Mercoledì 8 Luglio 2026, ore 06.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,73%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,73%
Nikkey a 67.758,64 punti
In breve
,
Finanza
08 luglio 2026 - 05.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice Nikkey -0,73% a quota 67.758,64 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -3,82%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -3,83%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,89%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,75%
Altre notizie
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +3,47%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,12%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,18%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,93%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +3,87%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,12%
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto