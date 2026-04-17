Francoforte: risultato positivo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di packaging, in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gerresheimer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di contenitori rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Gerresheimer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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