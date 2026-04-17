Francoforte: risultato positivo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di packaging , in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gerresheimer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di contenitori rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Gerresheimer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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