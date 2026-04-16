Francoforte: sviluppi positivi per Gerresheimer
(Teleborsa) - Rialzo per la società di packaging, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 19,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gerresheimer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di contenitori rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Gerresheimer si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,71 Euro. Supporto stimato a 20,09. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 23,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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