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Francoforte: in calo Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Gerresheimer
Seduta in ribasso per la società di packaging, che mostra un decremento del 3,56%.
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