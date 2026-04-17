In evidenza Analog Devices sul listino di New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella produzione di semiconduttori , che tratta in rialzo del 4,27%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Analog Devices , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di microchip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 373,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 361,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 385,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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