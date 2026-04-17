In evidenza Analog Devices sul listino di New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società attiva nella produzione di semiconduttori, che tratta in rialzo del 4,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Analog Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di microchip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 373,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 361,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 385,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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