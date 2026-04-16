New York: luce verde per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Advanced Micro Devices è in rafforzamento con area di resistenza vista a 281,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 266,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 296,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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