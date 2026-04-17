New York: accelera PulteGroup

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il costruttore americano di case , che mostra una salita bruciante del 6,33% sui valori precedenti.



Il trend di PulteGroup mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di PulteGroup evidenzia un declino dei corsi verso area 122,4 USD con prima area di resistenza vista a 131,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 116,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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