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New York: in forte denaro Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro Sherwin Williams
Brillante rialzo per il produttore di vernici e rivestimenti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,30%.
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