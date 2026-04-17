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New York: ingrana la marcia Boeing

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti, Industria
New York: ingrana la marcia Boeing
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso dell'aereonautica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 230,2 USD con primo supporto visto a 224,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 221,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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