New York: ingrana la marcia Boeing

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso dell'aereonautica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,34%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 230,2 USD con primo supporto visto a 224,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 221,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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