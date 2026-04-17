Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Avanza la società di software francese , che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dassault Systemes rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Dassault Systemes è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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