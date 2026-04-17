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Piazza Affari: calo per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Saipem
Ribasso composto e controllato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta una flessione del 2,42% sui valori precedenti.
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