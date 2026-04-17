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Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia in rally
Giornata brillante per il comparto bancario a Piazza Affari, che avanza a 34.829,92 punti.
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