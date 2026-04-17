RFI: interventi propedeutici all'attivazione della nuova stazione di Guidonia Montecelio

Dalle ore 23:05 di venerdì 17 aprile alle ore 5:00 di lunedì 20 aprile circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Bagni di Tivoli e Guidonia. Investimento complessivo di 70 milioni di euro

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà una serie di importanti interventi propedeutici alla fase finale dei lavori della nuova Stazione di Guidonia Montecelio, la cui ultimazione è prevista entro la fine del mese di giugno. Per consentire lo svolgimento delle attività la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Bagni di Tivoli e Guidonia dalle ore 23:05 di venerdì 17 aprile alle ore 5:00 di lunedì 20 aprile.



Gli interventi previsti riguarderanno, in particolare, la realizzazione di sette fondazioni per i pali di sostegno della linea elettrica di contatto e per il futuro portale interno di stazione lato Sulmona, la posa delle travi MEC e il varo di due travi da 32 metri ciascuna, a protezione del cavalcaferrovia della Strada Provinciale 27/b Guidonia-Le Sprete.



Il cantiere della nuova stazione di Guidonia Montecelio, che prevede un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro, vedrà impegnati in questa fase circa 40 tra operai e tecnici di RFI, di FS Engineering e delle imprese appaltatrici.









Condividi

```