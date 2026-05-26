FiberCop: al via posa nuova rete in fibra ottica a Monte San Pietro

(Teleborsa) - FiberCop
ha avviato i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH) nel territorio di Monte San Pietro, in provincia di Bologna.
Gli interventi, interamente finanziati da FiberCop, coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.
L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop arriverà fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione e consente la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.
I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.
“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”