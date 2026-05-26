FiberCop: al via posa nuova rete in fibra ottica a Monte San Pietro

Gli interventi, interamente finanziati da FiberCop, coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop arriverà fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione e consente la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”

(Teleborsa) -ha avviato i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH) nel territorio di Monte San Pietro, in provincia di Bologna.