FS Energy, AD Antonello Giunta: “La decarbonizzazione del Paese passa anche da noi”

Accanto all’innovazione investimenti nella rigenerazione degli spazi ferroviari

(Teleborsa) - Torna il Forum Nazionale sull’Energia. L’evento, alla terza edizione e promosso Telenord, in collaborazione con la testata specializzata Quotidiano Energia, è andato in scena a Rapallo. Il tema centrale "Transizione al bivio" è stato dibattuto con panel e confronti da innumerevoli partecipanti del mondo accademico, delle istituzioni e delle aziende. Non poteva mancare, naturalmente, la presenza di FS Energy, l’ultima realtà nata in casa FS che tra i suoi obiettivi ha proprio quello di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e accelerare la decarbonizzazione del Paese favorendo la transizione energetica.



L’intervento di FS Energy - come riporta Fs news.it, testata online del Gruppo FS - è stato all’interno del panel "La crescita della domanda energetica, la capacità di espansione delle rinnovabili e l’adeguatezza delle infrastrutture di rete" che tra gli ospiti ha avuto proprio Antonello Giunta, Amministratore Delegato della neonata società del Gruppo FS. "FS Energy – ha spiegato Giunta - è nata da pochissimi mesi, ma ha avuto da subito le idee chiare. L’obiettivo è rendere l’approvvigionamento energetico del sistema ferroviario più sostenibile ed efficiente. La società guida lo sviluppo delle attività energetiche per tutte le società del Gruppo FS attraverso l’implementazione di impianti fotovoltaici per incrementare la produzione e ottimizzare l’autoconsumo e saranno direttamente collegati alle sottostazioni di RFI".



Il Gruppo FS è, infatti, il primo consumatore di energia elettrica del Paese con circa il 2% della domanda nazionale. Proprio per questa ragione, pratiche come la decarbonizzazione dei consumi energetici attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di oltre 1 GW (circa 1,5 TWh in caso di fotovoltaico) di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW (3 TWh in caso di fotovoltaico) entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi, rappresentano azioni altamente realizzabili. Il tema energia è, oltretutto, parte degli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 che prevede 100 miliardi di euro di investimenti per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio, con l'obiettivo di costruire un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro.



Accanto all’innovazione tecnologica FS Energy investe anche nella rigenerazione degli spazi ferroviari. Immobili, officine e stazioni del Gruppo FS verranno ulteriormente qualificate attraverso degli interventi pianificati ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico. "L’ambizione – ha concluso Giunta – è poter evitare 1 milione di tonnellate di Co2 che corrispondono all’incirca a 60 milioni di alberi piantati che è equivalente a tre volte la città di Milano".

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