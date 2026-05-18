Renovalo, avviati i lavori di riqualificazione della stazione Lepanto della metro di Roma

(Teleborsa) - Renovalo (già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha comunicato l'avvio dei lavori di riqualificazione della stazione Lepanto della Linea A della metropolitana di Roma, nell'ambito del progetto sviluppato insieme a IGPDecaux Giubileo. L'intervento, del valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro, rappresenta una delle attività previste nell'ambito del progetto di riqualificazione delle stazioni della Linea A affidato da ATAC attraverso

un'operazione di Project Financing.

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