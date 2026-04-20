Milano 14:08
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,20%.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.206 e primo supporto individuato a 6.966,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.445,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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