Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,20%.
L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.206 e primo supporto individuato a 6.966,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.445,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)