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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Composto rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,37%.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.513,4 e primo supporto individuato a 7.393,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.633,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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