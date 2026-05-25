Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio
Composto rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,37%.
L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.513,4 e primo supporto individuato a 7.393,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.633,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)