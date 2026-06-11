Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Aggressivo ribasso per il maggiore indice americano, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,62%.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.161,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.478,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.055,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)