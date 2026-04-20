Milano 14:10
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Nasdaq 17-apr
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Dow Jones 17-apr
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Londra 14:10
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,42% alle 10:30

Il FTSE MIB si muove a 48.174,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,42% alle 10:30
Milano, in perdita dell'1,42% alle 10:30, tratta in ribasso a 48.174,82 punti.
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