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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,42% alle 10:30
Il FTSE MIB si muove a 48.174,82 punti
In breve
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Finanza
20 aprile 2026 - 10.30
Milano, in perdita dell'1,42% alle 10:30, tratta in ribasso a 48.174,82 punti.
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