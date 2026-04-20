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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,04% alle 08:20

Il Nikkei 225 si muove a 58.899,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,04% alle 08:20
Tokyo, in perdita dell'1,04% alle 08:20, tratta in ribasso a 58.899,49 punti.
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